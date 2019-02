Me Wade à la ...prison de Rebeuss

N'allez pas trop vite en besogne! Il s'agit d'une visite programmé par l'ancien Président de la République à Khalifa Sall.

En effet, dakarposte, qui a infiltré toutes les chapelles du pays aux fins d'informer juste et vrai, est en mesure de révéler que Me Abdoulaye Wade entend se rendre à la prison de Rebeuss dans les prochaines heures.

"Aux dernières nouvelles, Pa Bi (le Vieux) a prévu de rendre visite à Khalifa Sall en début de semaine, mais je ne peux pas vous indiquer ni la date ni l'heure car je l'ignore" consent à nous souffler une source au fait des activités de l'ex chef de l'Etat.



Dans la foulée, nous avons appris qu'il a également programmé de déjeuner avec le "club des recalés" (allusion faite aux candidats déclarés à la Présidentielle mais finalement recalés).

A noter que dans sa suite Présidentielle de l'hôtel Terrou Bi, "Pa Bi" ne cesse de recevoir du monde, particulièrement des opposants du régime de Macky Sall. Parmi eux, Pierre Goudiaby, Decroix, Boubacar Camara etc)