Médiation de Diomaye Faye auprès de l’AES : Les résultats d’un sondage d’Abidjan.net

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son homologue togolais Faure Gnassingbé ont la lourde tâche de mener la médiation entre la Cedeao et l’AES. C’est la mission qui leur a été confiée par leurs pairs lors du dernier Sommet de l’organisation communautaire à Abuja au Nigeria.





En Côte d'Ivoire, le site d’informations Abidjan.net, a lancé un sondage auprès des internautes pour évaluer les chances de réussite de cette médiation menée par le président sénégalais.



Seulement 317 votants (20,15%) estiment que la mission confiée au successeur de Macky Sall…



Sur les 1573 personnes ayant participé à l’enquête 1101 pensent que la médiation de Diomaye Faye va échouer, soit 69,99% des internautes. Seulement 317 votants (20,15%) estiment que la mission confiée au successeur de Macky Sall sera une réussite. Le reste des sondés (155 personnes) ont voté « Sans Avis », soit 9,85%.



Un pessimisme qui se comprend



Le sondage a été lancé le 11 juillet 2024 et clôturé le 15 juillet 2024. Il était intitulé : « CEDEAO: le président sénégalais Bassirou Faye a été désigné facilitateur pour négocier avec les pays de l’AES (Mali, Burkina, Niger). Va-t-il réussir ? ».





Le pessimisme des internautes à travers ce sondage, peut se comprendre puisque les trois Etats sahéliens ont déjà clairement fait savoir qu’ils ne comptaient pas retourner dans la CEDEAO.































































seneweb