Médina Gounass : Le poste de santé rénové à hauteur de 50 millions de FCFA

La cérémonie d’inauguration du poste de santé de Médina Gounass s’est tenue ce samedi 19 février. Ces bâtiments qui étaient jadis vétustes font désormais peau neuve. La structure sanitaire a, par la même occasion, vu son plateau médical s’améliorer avec l’achat de matériels d’une valeur 13 155 000 FCFA. Le coût total des travaux est estimé à 52 712 930 FCFA.

Une cure de jouvence qui a ravi l’ensemble de la population de cette commune, en témoigne les nombreuses personnes venues assister à cette inauguration. Présent à cet évènement, le maire de Médina Gounass, Baidi Ba, n’a pas manqué de saluer cette initiative : « Le poste de santé était depuis des années dans une situation délabré. Mais aujourd’hui, grâce à votre appui, on a pu le réhabiliter. Nous vous remercions pour ce geste ».