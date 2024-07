Médina Gounass : Un jeune mortellement heurté par un véhicule de la gendarmerie

Un accident tragique est survenu ce lundi 22 juillet 2024, dans la ville Sainte de Médina Gounass, département de Vélingara.



Le nommé Idrissa Barry, âgé de 60 ans, a été mortellement fauché par une voiture de la gendarmerie nationale qui a complètement dévié la route principale.







Selon le communiqué du Cadre d’échanges et d'organisation des disciples de Thierno Mouhamadou Saïdou Ba, le sexagénaire est mort sur le coup, et le gendarme conducteur de la voiture serait introuvable. « Cette mort s'ajoute à une série de morts récentes dans la ville Sainte. Depuis le 17 juin dernier, trois vies ont été tragiquement arrachées : le premier citoyen est mort par balle le 17 juin 2024, le second citoyen a perdu l'âme suite aux actes de torture perpétrées par la gendarmerie et aujourd'hui Idrissa Barry, percuté par une voiture de la gendarmerie est mort sur le coup », lit-on dans le communiqué.









Le cadre des disciples de Thierno Saïdou Ba dénonce ces actes et interpelle les autorités. « Nous condamnons fermement ces actes violents et inacceptables. Il est inadmissible qu'une gendarmerie sensée veiller sur la sécurité des personnes soit l'auteur de la mort d'un citoyen. La situation tendue à Médina Gounass, exacerbée par le dispositif strict imposé par la gendarmerie, ne peut plus être tolérée », dénonce-t-il.







Ainsi face à cette situation, le cadre interpelle le régime qu’il invite à prendre les mesures idoines pour parer à ces situtations qui commencent à hanter le sommeil de la population. « Nous exigeons des autorités étatiques qu'elles prennent des mesures immédiates et concrètes pour mettre fin à de pareils incidents. La gendarmerie doit assumer sa responsabilité de sécuriser la ville et non de mettre en danger la vie de ses habitants. La communauté nationale et internationale doit être témoin de cette situation et faire pression pour que justice soit rendue », conclut le communiqué.





















































