Menace de saisie sur l’immeuble de Rose Wardini : L’ancienne candidat à la présidentielle poursuivie pour 95 millions de FCFA

La Banque menace de vendre aux enchères son immeuble pour recouvrer une dette de 95 747 589 FCFA. Un commandement valant saisie réelle lui a été servi par un huissier a-t-on appris à la page 8 du journal L’Observateur. L'ex candidate à la Présidentielle, Rose Wardini, est loin d'être sortie des filets de la Justice.



La cheffe de file du mouvement « Sénégal Nouveau » qui s'est retirée de la Présidentielle de 2024, a été inculpée par le magistrat instructeur du 1er Cabinet d'instruction avant de bénéficier d'un contrôle judiciaire pour les délits : « Escroquerie au jugement, faux en écriture authentique et publique, inscription sous une fausse qualité, inscription tendant S. à dissimuler une incapacité, souscription à une déclaration inexistante sur son inégalité et sur sa présence sur une liste". Un autre dossier judiciaire vient de s'ouvrir contre elle.



En effet, à la requête de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie (Bicis), l'huissier de justice R. Diatta vient de lui servir un commandement valant saisie réelle. Rose Wardine, gérante de la société dénommée Keyna Spa Sarl, avait contracté un prêt à ladite Banque en hypothéquant son immeuble à hauteur de 150 millions de FCfa.

Une créance que la Bicis dit avoir du mal à recouvrer après de nombreuses propositions de règlement par Rose Wardini depuis 2021, sans succès. Après des mises en demeure, la Bicis vient de lui donner un délai de 20 jours pour rembourser une créance de 95 millions de FCfa. A défaut, «le présent commandement sera inscrit sur l'immeuble objet du Titre foncier n°13.891/Gr ex 23.944/Dg, d'une superficie de 210 mètres carré, situé à Dakar Hann autoroute Cité Bellevue, et vaudra à l'expiration du délai de 20 jours, saisie-réelle de l'immeuble».



L'huissier note dans sa requête que la vente aux enchères publiques de l'immeuble sera poursuivie à la barre du Tribunal des criées du Tribunal de commerce hors classe de Dakar, conformément aux dispositions des articles 247 et suivants de l'Acte uniforme sur les procédures de recouvrement des créances et voies d'exécution après accomplissement des formalités de publicité prescrites par la loi et que le présent commandement sera visé par le Conservateur de la propriété et des droits fonciers.













































dakaractu