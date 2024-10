Migrants : près d'un millier de traversées illégales de la Manche samedi, un record pour 2024

Un record de 973 migrants ont traversé la Manche samedi pour rejoindre illégalement le Royaume-Uni sur des canots de fortune, selon des chiffres publiés dimanche 6 octobre par le ministère britannique de l'Intérieur.



Ces 973 arrivées portent à 26 612 le nombre de migrants qui ont atteint les côtes anglaises cette année, surtout depuis la France.



Ces traversées ont eu lieu le jour même où un enfant de deux ans, une femme et deux hommes ont trouvé la mort dans deux incidents survenus au large des côtes françaises.



Le précédent record date de juin dernier, avec plus de 882 traversées.





Des Afghans, des Iraniens et des Vietnamiens



Une série de naufrages a fait de 2024 l'année la plus meurtrière depuis le début en 2018 du phénomène des traversées à bord de canots pneumatiques de fortune (appelés "small boats"), en réponse au verrouillage de plus en plus strict des accès au tunnel sous la Manche et au port de Calais.



Élu en juillet, le gouvernement britannique du travailliste Keir Starmer a promis de s'attaquer à l'immigration illégale en augmentant le nombre d'expulsions de migrants et en luttant contre les passeurs.



Selon les autorités britanniques, les embarcations de fortune sont de plus en plus chargées, avec 52 passagers en moyenne contre seulement 13 en 2020. Entre juin 2023 et juin 2024, 18 % des personnes arrivées par ces bateaux étaient originaires d'Afghanistan, un chiffre en forte baisse, suivi de l'Iran (13 %) et du Vietnam (10 %).