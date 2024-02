Mimi : «Ce que les sénégalais attendent de la prise de parole de Macky»

«Que le Président Macky Sall veuille nous annoncer aujourd’hui qu’il partira bel et bien le 02 avril, c’est comme nous apprendre que l’eau est mouillée!



C’est une évidence déjà rappelée dans la décision du Conseil Constitutionnel ordonnant l’organisation de l’élection présidentielle dans les meilleurs délais, autrement dit avant le départ du Président Macky Sall le 02 avril prochain.



Tout ce que les sénégalais attendent de la prise de parole du Président Macky Sall d’aujourd’hui c’est qu’il annonce sans ambages la date de l’élection présidentielle.



Le Président Macky a l’obligation morale et juridique d’organiser l’élection présidentielle avant de partir pour ne pas laisser notre cher Sénégal dans un vide juridique qui pourrait justement inviter dans la gestion de l’Etat les “autres forces” qu’il a mystérieusement évoquées lors de son dernier interview avec une presse étrangère.



Nous osons espérer que ce n’est pas l’objectif de la manœuvre!



Le Sénégal qui a tout donné au Président Macky Sall ne mériterait pas un tel traitement de sa part. Lui, le Président Macky Sall qui a hérité d’un pays stable de son prédécesseur a l’obligation éthique, moral et juridique de transmettre cet héritage à son successeur que les sénégalais souhaitent élire librement avant son départ.»