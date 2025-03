Mimi Touré défie Thierno Alassane Sall : « Renoncez à votre immunité et affrontez la justice »

L’ancienne Première ministre, Aminata Touré, a publié ce mardi 4 mars un post poignant sur les réseaux sociaux, ciblant directement Thierno Alassane Sall, député et leader de la République des Valeurs. Dans son message, Mimi Touré l’appelle à « avoir le courage de renoncer à son immunité parlementaire afin de faire face à la justice », accusant Sall et son entourage d’utiliser des calomnies pour ternir son image.



Elle a réaffirmé son intégrité en déclarant qu’en « dix ans sous le régime de Macky Sall, elle n’a jamais détourné un centime des deniers publics ni bénéficié d’un seul mètre carré de foncier ». Au lieu de cela, elle a dénoncé la haine et la jalousie comme les véritables motivations derrière les attaques dont elle fait l’objet.



Aminata Touré a également annoncé une action en justice contre Aliou Diouf, un responsable du parti de Sall, pour diffamation. Cette situation met en lumière les tensions croissantes dans le paysage politique sénégalais, où les accusations de corruption et les controverses personnelles semblent atteindre des niveaux alarmants, à l’approche des élections.







































Le Soleil