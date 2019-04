Ministère Des Finances : Les Hommes D’Amadou BA Passent À La Trappe

Amadou Bâ out, Abdoulaye Daouda Diallo qui a pris les manettes du département des Finances et du budget est en train d’imprimer sa marque.

Le Conseil des ministres d’hier a chamboulé ce département ministériel par la nomination de nouvelles personnes. Le cas qui a le plus marqué les attentions concerne le départ de Mamadou Mamour Diallo de la Direction des Domaines. Il est remplacé à ce poste par Elhadj Mamadou Diao dit Mame Boye, inspecteur principal des impôts et des domaines, matricule de solde 602.571/I, précédemment Directeur des Services fiscaux à la Direction générale des Impôts et Domaines. Mamoudou Niang, administrateur civil principal, matricule de solde 506.705/A, précédemment Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement du Ministère des finances et du Budget.

La Direction du Cadastre à la Direction générale des Impôts et Domaines a un nouveau patron. Demba Dieng, inspecteur topographe, matricule de solde 602.643/C remplace à ce poste Monsieur Mame Ouneta Fall appelé à d’autres fonctions. Bassirou Soumaré, inspecteur du travail et de la sécurité sociale principal de classe exceptionnelle, matricule de solde 510.597/A, précédemment Directeur des Ressources humaines du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, est nommé Directeur des Ressources humaines du Ministère des Finances et du Budget. Il en est de même pour Abdoulaye Diagne, inspecteur principal des impôts et des domaines, matricule de solde 606.884/H, précédemment Directeur du Recouvrement à la Direction générale des Impôts et Domaines qui est nommé Directeur des Grandes Entreprises à la Direction générale des Impôts et Domaines en remplacement de Monsieur Adama Mamadou Sall appelé à d’autres fonctions.

Adama Mamadou Sall, inspecteur principal des impôts et des domaines, matricule de solde 600.003/C, précédemment Directeur des Grandes Entreprises à la Direction générale des Impôts et Domaines est nommé Directeur du Recouvrement à la Direction générale des Impôts et Domaines en remplacement de Abdoulaye Diagne appelé à d’autres fonctions. Inspecteur principal des impôts et des domaines, matricule de solde 606.885/G Madame Yama Kouyaté Diaby est nommée Directeur des Systèmes d’information à la Direction générale des Impôts et Domaines en remplacement de Madame Aïssatou Ndao appelée à d’autres fonctions. De même que Aïssatou Ndao, inspecteur principal des impôts et des domaines, matricule de solde 606.886/F, précédemment Directeur des Systèmes d’Information à la Direction générale des Impôts et Domaines qui a été bombardée Directeur des Services fiscaux à la Direction générale des Impôts et Domaines en remplacement de Monsieur Elhadj Mamadou Diao appelé à d’autres fonctions.





Walf - Magib GAYE