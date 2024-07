Ministère de l'Industrie et du Commerce : Ces éléments qui confondent Serigne Guèye Diop

Le ministre l’Industrie et du Commerce Serigne Guèye Diop est empêtré dans un scandale de népotisme supposé. Il est accusé d’avoir nommé sa fille Mme Ndiaye Seynabou Kébé comme Directeur de cabinet.



En guise de réponse, le ministère a publié un arrêté daté du 11 juillet où on voit la nomination de 6 conseillers techniques. Pourtant, un cabinet a bien un patron et c’est le Directeur de cabinet. Le ministère qui fait visiblement dans la manipulation oublie de dire qui est le Directeur de cabinet.



En plus, cet arrêté remonte au 11 juillet alors que l’affaire a été ébruitée bien avant cette date.



Certains sites sénégalais ont repris cette information d’Africa Intelligence depuis le 1er juillet. C’est le cas par exemple de Senenews dans un article intitulé : le cabinet très familial du ministre Serigne Guèye Diop.



L’autre élément est que l’Internet ayant un mémoire, la toile garde toujours les traces de la dame Seynabou Kébé Ndiaye au ministère du Commerce. Il suffit d’associer son nom à celui du ministère sur le moteur de recherche Google pour voir qu’elle est bien identifiée par le site du ministère comme Directeur de cabinet.



Toutes choses qui font qu’il sera difficile de faire croire le contraire à l’opinion. Sans compter le silence du ministre concerné.













































































seneweb