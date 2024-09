Les éléments de la Sûreté urbaine (Su) de Dakar ont conduit Mamadou Fawzi Dione, ancien directeur administratif et financier (Daf) de l’Agence de la réglementation pharmaceutique (Arp), devant le parquet de Dakar. Il est accusé des faits d’escroquerie sur les deniers publics et faux et usage de faux. Il est arrêté à la suite d'une plainte de l’ex-directeur de la Santé Bernabé Gningue.





































































