Ministère des pêches : Ces dossiers qui attendent Aminata Mbengue Ndiaye

Le dragage de la brèche, pour plus de sécurité et l’extension des licences de pêche, mauritaniennes à d’autres espèces, voilà ce que les pêcheurs de Saint-Louis appellent de leurs vœux. Ils interpellent directement leur nouveau ministre de tutelle sur cette question. « Aminata Mbaengue Ndiaye entretient de très bon rapport avec nos voisins mauritaniens. Avec elle, nous espérons une amélioration des licences et que les petites pirogues soient intégrées dans ce système de pêche », précise le porte-parole des pêcheurs de Guet Ndar.