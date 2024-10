Mis aux arrêts et placé en garde à vue à Bakel, Bougane Guèye auditionné en présence de son avocat , Me Elhaj Diouf

Dakarposte, qui suit "l'affaire Bougane Guèye" , arrêté pour refus d'obtempérer, est, au moment où ces lignes sont écrites, entendu sur PV (procès verbaux) par des enquêteurs de la maréchaussée.



En effet, les pandores de la brigade de gendarmerie territoriale de Bakel, qui ont mis aux arrêts avant de placer en position de garde à vue le président de Gueum Sa Bopp et membre de la coalition Samm Sa Kaddu , sont en train de faire le tour de la question.



Il nous revient que Bougane, qui se rendait à Bakel aux fins de soutenir les sinistrés, est actuellement assisté de son avocat Me Elhaj Diouf.



Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, le rôle de l’avocat assistant un client en garde à vue est de s’assurer que, à chaque instant, les droits de celui-ci sont respectés (droit au silence, droit de faire prévenir un proche, de voir un médecin, de ne pas être détenu plus longtemps que la loi ne le permet...).



L’avocat peut assister aux côtés de son client aux auditions menées par les enquêteurs, poser des questions et formuler des observations.



La garde à vue constitue un moment essentiel dans toute stratégie de défense pénale et les premières déclarations faites aux enquêteurs sont souvent déterminantes pour la suite du dossier.



C’est pourquoi, en cas de placement en garde à vue, il est recommandé d’exercer systématiquement son droit à l’assistance d’un avocat.







Affaire à suivre...