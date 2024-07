Mme Rouguy Bocoum désormais coordonnatrice à KANEL du MOUVEMENT AND DOLEL BASSIROU DIOMAYE FAYE (IMAGES)

Nous écrivions que cette année, le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de la jeunesse, des sports et de la culture a lancé le Programme National de Mobilisation des Jeunes et de leurs Groupements dans les activités agricoles, de lutte contre l'immigration clandestine et la dégradation de l'environnement.



C'est dans ce sillage que le GIE FEDEE MAMADOU BAYDI BILEL à l'actif de Mme Rouguy Bocoum (voir article sur la Une de dakarposte) a reçu ce mardi le mouvement AND DOLEL BASSIROU DIOMAYE FAYE à Kanel.



Les radars fureteurs de dakarposte, activés à Matam, précisément à Kanel, nous soufflent que les deux parties ont saisi l'opportunité pour y installer officiellement le mouvement ADBD regroupant des partisans, proches, amis, militants, entre autres du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye.



Désormais, c'est Mme Rouguy Bocoum, militante et responsable acquise aux idées du Pastef, qui agira au nom et pour le compte du mouvement And Dolel Bassirou Diomaye Faye dans cette ville du nord-est du Sénégal, située à une douzaine de kilomètres du fleuve Sénégal et de la frontière avec la Mauritanie.



En effet, cette brave dame se chargera de coordonner diverses actions, fonctions ou services de l'association. Bref, devenue personnalité politique, elle est désormais tenue d'assurer la liaison entre ces actions à Kanel et celles du mouvement ADBD.



D'ailleurs, parmi la délégation venue de Dakar, nos radars fureteurs ont formellement identifié le frangin du chef de l'Etat (au micro en tenue traditionnelle jaune). Afin que nul n'en ignore, nous publions les images de l'installation dudit mouvement.