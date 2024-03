Modification des contrats pétroliers et gaziers : « Ce n’est pas possible et ça serait un tournant désastreux pour le Sénégal » (Macky SAll)

Les propositions de renégociation des contrats pétroliers évoqués par les candidats à la présidentielle du 24 mars prochain ont fait sortir le président de la République de ses gonds. Le Chef de l’Etat Macky Sall révèle que ces contrats ne sont pas résiliables mais améliorables.







En réponse au candidat Bassirou Diomaye Faye, Macky Sall laisse entendre que « les contrats pétroliers et gaziers peuvent toujours être améliorés, mais franchement vouloir modifier les contrats déjà signés avec les entreprises n’est pas possible. Ce serait un tournant désastreux pour le Sénégal » laisse-t-il entendre dans un entretien accordé à la chaîne Britannique BBC.







Sur la question du franc CFA très agitée par ce candidat de l’antisystème, le président Macky Sall botte ces propositions en touche. Il estime que « le scénario d’une sortie du franc Cfa n’est pas pertinent. Mais l’élection d’Amadou Ba, garantirait une stabilité, tandis que l’élection de Diomaye Faye pourrait bouleverser significativement l’économie du pays et la stratégie en matière énergétique » confie-t-il.







A l’en croire, la priorité devrait rester sur le développement économique, citant l’emploi, l’entrepreneuriat, l’agriculture et l’infrastructure comme domaines clés car beaucoup a déjà été fait.





















































