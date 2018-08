Modou Lô vs Balla Gaye 2 compromis, Gaston Mbengue indésirable, Luc Nicolaï…

Le contrat signé entre Modou Lô et le promoteur Gaston Mbengue pour lutter contre Balla Gaye 2 en janvier 2019 n’engage pas le staff de Rock Énergie.

Rebondissement dans l’arène sénégalaise. Le combat Modou Lô vs Balla Gaye 2 est compromise. Le staff de Rock Énergie tourne le dos à Gaston Mbengue et son onction à un autre grand promoteur, Luc Nicolaï, pour démarcher Eumeu Sène, nouveau Roi des arènes.

Et, selon L’Obs, c’est une histoire de centaines de millions et de titre de Roi des arènes qui sont en jeu dans ce challenge.

Luc Nicolaï, certainement aux anges, a fini de gagner la sympathie du staff de Rock Energie, ébloui, avec ces centaines de millions F Cfa déposés sur sa table. Un cachet, dit-on, qu’aucun lutteur n’a encore empoché dans l’arène.

S’y ajoute que le raccourci proposé par le promoteur de Mbour, pour que Modou Lô devienne Roi des arènes, est intéressant. Toutes choses qui font que le staff de Rock Énergie de battre en retraite informant n’être pas au courant d’une quelconque signature de contrat et le Don King de l’arène,Gaston Mbengue et son poulain.

Tout ce méli-mélo indescriptible se déroule au moment où le principal concerné, Modou Lô, est en vacances d’été en Espagne. Lui qui a déjà signé un contrat en bonne et due forme avec Gaston Mbengue est attendu incessamment, ce jeudi à Dakar.

C’est sans doute ce qu’a compris son conseiller, Birane Gningue, qui a béni le contrat de Gaston Mbengue, n’a pas souhaité commenter cette nouvelle donne.

Et quid du 1er Face to face Balla-Modou, prévu ce week-end…? Des empoignades judiciaires en perspective!

Nous y reviendrons avec ces principaux acteurs…