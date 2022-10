NÉCROLOGIE- L'Agence Judiciaire de l'Etat endeuillée...Décès du pertinent Babacar Bâ

Pendant les procès, ils tonnent, moulinent des bras et tapent du poing sur la table ; ils s'indignent, se désolent, conjurent l'auditoire de les croire... Les grandes plaidoiries fascinent depuis l'Antiquité.

À l'image d'un avocat, Babacar Ba, qui, nous revient-il, a tiré sa révérence, maitrisait le droit et savait captiver l'attention.

Ceux qui fréquentent le barreau de Dakar ne diront pas le contraire.



Représentant de l'Agence Judiciaire de l'Etat, feu Babacar Ba, avait une parfaite maîtrise des règles de procédure.



"Un vrai bagarreur, plaideur redoutable, cultivé, bref il était excellent" témoigne notre consoeur Marie Louise Ndiaye du groupe Futurs Médias.



Pertinent administrateur de preuve, cet illustre "Saloum Saloum" savait prévoir les embûches et ne se laissait pas prendre au dépourvu.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à sa fratrie éplorée, à l'Agence Judiciaire de l'Etat, au parquet...



Que son âme repose en paix et qu'il demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!







