Moise Rampino : «Karim a fait preuve de lâcheté»

C’est un inconditionnel de Karim Wade et du Pds, qui avait d’ailleurs été emprisonné en plein procès de l’ancien ministre, qui brûle de colère. Dans une note parvenue à Emedia, Moise Rampino écrit : «Karim Wade n’a aucun respect envers les militants du Pds. Jamais dans l’histoire politique du Sénégal, un homme politique n’a fait preuve d’autant de lâcheté.» Ce jeune qui a toujours signé «L’éternel wadiste» poursuit en disant avoir «pitié de ces centaines de milliers de militants du Pds qui ont bravé nuit et jour pour défendre un idéal que Karim Wade veut faire disparaître simplement parce qu’il a refusé de prendre son courage en main et ce depuis 2019». Il ajoute qu’«un parti aussi solide que le Pds ne peut pas dépendre d’un seul homme qui n’a pas le courage de venir braver un régime dont il dit être un opposant».





























Ndèye Anna NDIAYE (emediasn)