Mondial 2026 : l'espion envoyé par la France pour superviser les Lions au Maroc

Le Sénégal marqué à la culotte. Premier adversaire de la France à la Coupe du monde 2026 (le 16 juin au MetLife Stadium de New York à 21h françaises – 19h de Dakar), le champion d’Afrique a été surveillé de près lors de la finale de la CAN 2025 remportée devant le pays hôte, le Maroc (1-0 ap.).



Le sélectionneur des moins de 19 ans a observé le Sénégal



En effet, comme révélé par Guy Stéphan, le sélectionneur adjoint des Bleus, pour L’Equipe, un entraîneur national a été envoyé le 18 janvier dernier à Rabat pour observer les Lions, pendant qu’il regardait le match à la télévision avec Didier Deschamps.



« On a vu les matchs de la CAN avec Didier à la télé, et il y avait sur place Jean-Luc Vannuchi (sélectionneur des moins de 19 ans, ndlr), qui nous fera plus tard un compte rendu écrit, et en vidéo, avec le soutien de nos deux analystes. On a toutes les datas sur le jeu du Sénégal, les vitesses de courses, les zones couvertes. Ce sera affiné en juin, avec un montage vidéo qui sera finalement montré au groupe le matin du match. »



Le staff des bleus se méfie du profondeur de banc de l’équipe du Sénégal



D’après le quotidien sportif français, le staff tricolore se méfie de la profondeur de banc de l’équipe dirigée par Pape Thiaw, de sa puissance, sa technique et surtout de son mental.



Le Sénégal et la France se sont croisés une seule fois auparavant, à la Coupe du monde 2002 en Corée du Sud. La bande alors emmenée par El Hadji Diouf s’était imposée contre toute attente sur le score de 0-1 face à des Bleus orphelins de Zinédine Zidane.























Igfm