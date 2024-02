Mort d'Alexeï Navalny : son épouse pointe la responsabilité de Poutine

Ce sont les dernières images d’Alexeï Navalny vivant. Dans une vidéo, qui date de jeudi 15 février 2024, l’opposant russe était apparu amaigri lors d'une audience en visioconférence devant un tribunal, depuis la colonie pénitentiaire où il était détenu, dans une région reculée de l’Arctique





Depuis l’Allemagne, son épouse Yulia Navalnaya, a pointé la responsabilité de Vladimir Poutine.



"Je veux lancer un appel à l'ensemble de la communauté internationale, à toutes les personnes présentes dans cette salle, au monde entier, à s'unir et à vaincre ce mal, à vaincre l'horrible régime qui existe actuellement en Russie. Le régime et Vladimir Poutine doivent assumer leur responsabilité personnelle pour toutes les choses terribles qu'ils ont faites à mon pays, à notre pays, à la Russie, ces dernières années", a-t-elle déclaré.



Selon le service pénitentiaire fédéral, l'opposant s'était senti mal après une promenade vendredi et avait perdu connaissance. Malgré l’arrivée d’une ambulance, il n'a pas pu être ranimé.



Les autorités russes ont déclaré que les circonstances du décès de l’opposant étaient en cours d’investigation. Mais depuis l’annonce de sa mort, les condamnations internationales contre le Kremlin se multiplient.



Car au fil des ans, Alexeï Navalny était devenu une figure centrale de l’opposition russe et de la lutte contre la corruption. Plusieurs fois arrêté et incarcéré, il avait même survécu à une tentative d’empoisonnement en 2020. Avec sa mort, l’opposition russe perd son principal symbole.