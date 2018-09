Mort subite de Cathy Diop Diouf, proviseur du lycée Alboury Ndiaye de Linguère

Le proviseur du lycée Alboury Ndiaye de Linguère, Cathy Diop Diouf, est décédée hier, vendredi 31 août. Elle avait 42 ans.

Réveillée à l’aube, la défunte a fait ses ablutions, prié et est retournée dans sa chambre. Quelques instants plus tard, elle commence à grelotter et tombe lourdement sur le sol. Transportée d’urgence au dispensaire de marché Boundao de Kaolack, elle rend l’âme devant son époux, qui a raconté à Vox Populi les circonstances du décès de son épouse.

Le journal indique que l’autopsie a révélé que Cathy Diop Diouf est décédée d’une crise cardiaque. La même source ajoute que, sur ordre du procureur de la République, la dépouille a été remise à la famille pour l’inhumation, qui a eu lieu le même jour au cimetière de Baye Laye à Diourbel, sa ville natale.

Vox Populi précise que Cathy Diop Diouf et son époux, Abdou Kassy Diouf, professeur d’arabe de son état, n’avaient pas d’enfant.