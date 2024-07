Mort suspecte d'une étudiante tchadienne à Dakar : Son petit ami libanais libéré, la dépouille rapatriée

Du nouveau dans l'affaire de la mort suspecte de l'étudiante tchadienne en 6e année de médecine, Steffi Kaguer. Son petit ami libanais, qui a été arrêté par la gendarmerie de la Foire, a été libéré après sa garde à vue de 72 heures.



L'information a été donnée à Seneweb par l'Association des stagiaires, étudiants et élèves tchadiens au Sénégal. "Après sa libération, Warren Mansour a appelé les membres de la famille de sa défunte copine pour les provoquer. Il n'est pas venu présenter ses condoléances. Nous ignorons les circonstances de sa libération. La gendarmerie de la Foire ne nous a rien dit par rapport au dossier. La famille peine à savoir réellement les circonstances du décès de Steffi Kaguer. Le suspect se la coule douce en nous provoquant sur les réseaux sociaux", dénonce notre source.



La dépouille de l'étudiante tchadienne a été rapatriée dans son pays, hier mardi, a appris Seneweb. Les compatriotes de Steffi Kaguer ont déposé une demande d'autorisation pour tenir demain jeudi un point de presse devant l'ambassade du Liban au Sénégal. Mais l'autorité administrative compétente n'a pas encore donné suite.



Pour rappel, Steffi Kaguer, étudiante en 6e année de médecine, est décédée dans des circonstances troubles. À la suite d'une dispute avec son petit ami libanais du nom de Warren Mansour, la ressortissante tchadienne est tombée du balcon du 2e étage. La dame âgée de 26 ans était enceinte de cinq mois des œuvres de son petit ami libanais. Évacuée à l'hôpital Général Idrissa Pouye de Grand-Yoff, elle a succombé à ses blessures. La brigade de la Foire avait arrêté le sieur Mansour avant de le placer en garde à vue pour nécessité d'enquête.



D'après les proches de la défunte, le couple ne s'entendait plus. Le Libanais suspecté dans ce drame est dépeint comme quelqu'un de violent en état d'ébriété. "Le couple était à une soirée dansante aux Almadies, dans la nuit du samedi au dimanche. Ils se sont disputés sur place. Son copain est très turbulent, violent et a mordu une fois Steffi Kaguer", confie notre interlocuteur.



L'étudiante tchadienne de 26 ans vivait avec sa petite sœur et son frère dans un appartement du 2e étage. Ces derniers dormaient au moment où le couple revenait de la soirée dansante. Ils ont encore eu une prise de bec, à la suite d'une crise de jalousie. Il s'ensuivit un échange houleux. C'est dans ces circonstances que la dame enceinte de cinq mois serait tombée du 2e étage de l'immeuble.















































