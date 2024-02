Mort suspecte de deux sœurs à Thiaroye: A l'origine une poudre anti-cafard versée sous leur lit

Du nouveau dans l’affaire de la mort suspecte de deux sœurs à Thiaroye-Sur-Mer. A. Diop (8 ans) et S. Diop (4 ans) ne sont pas victimes d’intoxication alimentaire. Selon Libération, l’enquête a révélé que les enfants sont décédés après avoir été exposés à un produit destiné à tuer des cafards.



Une piste privilégiée par les enquêteurs après avoir entendu la maman des victimes. En effet, T. Fall a confié, lors de son audition, qu’hormis ce qu’ils ont tous mangé ensemble au dîner, du « thiacry », elle avait mis de la poudre destinée à tuer des punaises et des cafards sous le lit où dormaient les deux gamines, lit-on dans Seneweb.



La maman a ajouté qu’elle avait mangé le même couscous mélangé à du lait que ses enfants, et qu’elle se porte bien, tout comme le troisième enfant du couple.



Lors de son audition par les gendarmes, le père éploré a expliqué que ses filles ont commencé à vomir, au milieu de la nuit. Le lendemain, 26 janvier, elles ont été acheminées au poste de santé de Thiaroye-Sur-Mer où elles ont été libérées après consultation. Conduite à l’hôpital de Sicap-Mbao après une rechute, S. Diop décède au matin du 28 janvier. Sa cadette rendra l’âme le même jour après son évacuation à l’hôpital de Fann.





















































































leral