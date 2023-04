Moscou menace de mettre fin à l'accord permettant d'exporter les céréales ukrainiennes

Moscou a menacé vendredi de remettre en cause l'accord permettant l'exportation des céréales ukrainiennes si rien n'est fait pour lever les obstacles aux exportations d'engrais et de produits alimentaires russes.



"S'il n'y a aucun progrès dans la levée des obstacles aux exportations d'engrais et de céréales russes, alors nous nous demanderons si cet accord est nécessaire", a déclaré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, lors d'un déplacement à Ankara.