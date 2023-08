Mouhamadou Diaïté, une solution pour La Poste!

DG de la SN La Poste depuis le 12 octobre dernier, Mohamadou Diaïté a débuté sa mission par inspection profonde de la boîte vieille de plus de 60 années.

Aussitôt après cette tâche terminée il détecte les meilleurs cadres de l'entreprise et leur confie les directions centrales sur lesquelles il s'appuie pour la réalisation de son plan stratégique d'expansion (PSE).

Il réorganise les services postaux dans tout le territoire national en érigeant 5 directions régionales en remplacement de celles qui existaient déjà et qui étaient budgétivores en terme de dépenses fonctionnement de moins rentables économiquement pour la boîte.



Toujours dans ses innovations, l'ex directeur de l’administration et du personnel des impôts et domaines, dispose de centres de services postaux qui sont effectivement des bureaux pilotes de modernisation qui sont implantés dans les 5 plus grands pôles économiques du pays.



La Groupe La Poste ayant beaucoup peiné, ces dernières années à recouvrer ses créances aux prés de certains services et particuliers, M. Diaïté a mis en œuvre son expérience dans plusieurs institutions à gestion complexe en créant le Bureau spécialisé de recouvrement qui renforce le pilier fondamental dans la performance financière globale d'une organisation à but lucratif.



Le marketing du Groupe La Poste depuis un temps a fait défaut face à la multitude de concurrents dans le domaine, pour ce faire, M. Diaïté dote de chaque bureau de Poste d'une team commerciale pour le marketing direct et la communication dans chaque localité.



Entre autres innovations la relance de la carte Postecash, l'application mobile GoPoste et bientôt les bureaux pilotes de modernisation seront dotés de bornes numériques qui éviteront la queue dans le centre de service postaux trop fréquentés parce que se situant dans les villes.



Dans un souci de bonne gouvernance et de transparence, M. Diaïté a mis en branle le principe de séparation des fonctions d'administrateurs et de comptables consacré par une directive de l'UEMOA fixant les règles fondamentales relatives à la gestion des deniers, valeurs et biens appartenant ou confiés à l'état.



Pour avoir géré le personnel des impôts et domaines, l'effectif pléthorique n'est pas un sujet tabou chez Diaïté qui a déclenché le procédé d'un plan social exposé à tous les partenaires sociaux. Jusqu'à nos jours, les négociations sont en avance et seront bientôt bouclées.



La Poste - Postefinances - EMS subissent des mutations tant attendues depuis l'ère du numérique facteur d'une concurrence sans précédent avec Mouhamadou Diaïté, en qui le Chef de l'état a placé sa confiance pour la relance du Groupe La Poste.