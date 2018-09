Moumy Seck, épouse de Bougane Guèye Dany quitte le groupe Dac’Kor

L’épouse de Bougane Guèye Dany et fille de Thione Ballago Seck, Moumy Dany Seck n’est plus membre du groupe Dac’Kor. Elle a officialisé sa démission dans un mail

adressé vendredi dans l’après-midi à tout le personnel du groupe. Une nouvelle qui a choqué plus d’un car Moumy Dany est la personne la plus aimée et respectée du groupe de son mari Bougane Guèye Dany.



Ses états de service sont appréciés dans le groupe et des membres nous ont soufflé qu’elle manquera énormément au groupe Dac’Kor car étant le fer de lance.