Moussa Bala Fofana Clarifie la Situation des Libertés d’Expression et de la Justice

Lors d’un entretien sur la chaîne privée 7TV avec la journaliste Maimouna Ndour Faye hier dans la soirée du 1er septembre, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires Moussa Bala Fofana, a abordé la question des récentes convocations à la Division des Investigations Criminelles (DIC), interprétées par certains comme une menace pour les libertés d’expression. Le ministre a tenu à dissiper les malentendus entourant ces événements, affirmant que le terme « restrictions des libertés » était souvent mal compris.



Le ministre Balla Moussa Fofana a déclaré : « Parler de restrictions des libertés est un peu fort », insistant sur le fait que l’usage de la force et l’absence de droits ne caractérisent pas la réalité sous le gouvernement actuel. Il a expliqué que les réformes mises en place visent à renforcer la justice, en veillant à ce qu’elle soit équitable et accessible à tous les citoyens.



Le ministre a souligné l'importance pour la justice sénégalaise de jouer son rôle dans le respect de la légalité et de l’équité, des principes essentiels pour assurer la stabilité du pays. Il a également affirmé que les initiatives de son gouvernement dans le domaine judiciaire doivent être saluées, car elles s’inscrivent dans une dynamique de transparence et de renforcement de l’État de droit.



Pour son mot de la fin sur ce sujet, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires a rappelé que le respect des droits et des libertés est fondamental pour maintenir la paix sociale et la stabilité au Sénégal, soulignant l’engagement de son gouvernement à favoriser un environnement où la justice peut prospérer.



Lors de ce même entretien, Moussa Bala Fofana, ministre de l’Urbanisme, a récemment discuté de la situation économique du Sénégal, face à des inquiétudes croissantes sur l'insolvabilité du pays. Il a souligné l'engagement du gouvernement à remédier à cette crise, insistant sur l'importance d'une coopération entre le gouvernement, le secteur privé et les collectivités territoriales.



Le ministre a mis l'accent sur la transparence comme fondement des actions gouvernementales, affirmant que le devoir de vérité envers les citoyens est primordial pour établir une relation de confiance. Il a annoncé qu'un plan stratégique sera présenté le 7 octobre, visant à résoudre les problèmes économiques actuels, tout en critiquant la gestion de l'ancien gouvernement, notamment en matière d'appels d'offres sans impact économique significatif.



« Nous n'avons pas le droit de trahir ce peuple qui nous a fait confiance à 54% », a-t-il insisté, réaffirmant ainsi sa détermination à agir dans l'intérêt des Sénégalais. Fofana a également souligné la nécessité d'une analyse rigoureuse des comptes de l'État pour fournir un diagnostic transparent et a réaffirmé l'importance de la rigueur pour maintenir de bonnes relations avec les partenaires financiers internationaux, tels que le FMI.