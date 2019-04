Moustapha Cissé Lô a été reçu par le Pr Alpha Condé

Comme vous le voyez sur cette image de dakarposte, Moustapha Cissé Lô a été reçu par le chef de l'Etat Guinéen Alpha Condé. Quid du motif de cette audience? Nos langues au chat.

Il nous revient que ce responsable politique de l'APR séjourne depuis quelques jours à Conakry aux fins de participer à la première réunion de la Commission mixte du Parlement de la Communauté Economique des Etats de

l’Afrique de l’Ouest(CEDEAO). Cette rencontre qui s’échelonne sur une durée

de cinq(5), se penche sur le thème : "La création d’emplois dans l’espace

CEDEAO à travers le développement des PME et de l’Entrepreneuriat.»



L’objectif principal est de mieux outiller les parlementaires de la Communauté

pour qu’ils prennent à bras le corps un des plus grands fléaux de notre temps : le chômage chronique et le sous emploi dégradant des jeunes de la sous région ouest africaine. «Nous avons choisi cette belle ville de Conakry, ville hospitalière pour tenir cette première réunion mixte de l’année 2019 pour être fidèle à notre engagement ferme qui consiste à accélérer le processus d’accélération de l’intégration ouest africaine mais aussi de mieux rapprocher notre institution des populations de la Communauté en menant des activités en leur faveur .Le thème de cette rencontre en dit long, ainsi, sur notre volonté à apporter des solutions idoines aux préoccupations de nos jeunes par la mise sur

pied de politiques et stratégies communautaires destinés à relever les défis du chômage », a fait savoir le Président du Parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lo qui , de donner des gages : « La Commission mixte tous les aspects de ce thème en analysant les concepts terminologiques , les causes lointaines du chômage des jeunes et le rôle que le Parlement de la CEDEAO peut jouer en vue d’apporter de l’assistance, de l’espoir et de la prospérité économique à ns leaders de demain ».