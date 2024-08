Mpox : l'OMS déclare une urgence sanitaire mondiale

Cette déclaration survient alors que le virus continue de se propager, touchant à la fois des enfants et des adultes dans plus d'une dizaine de pays, avec l’émergence d’une nouvelle variante.



Le nombre de cas de mpox a augmenté de 160 % par rapport à l'année précédente, tandis que les décès ont augmenté de 19 %, avec plus de 14 000 infections et 524 décès signalés jusqu'à présent. Le Congo et plusieurs autres pays africains sont particulièrement touchés, avec 96 % des cas et décès enregistrés dans cette région. La situation est d’autant plus préoccupante en raison du manque de vaccins disponibles sur le continent.



Les Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies (Africa CDC) ont également déclaré une urgence sanitaire publique et ont lancé un appel urgent à l’aide internationale pour contenir la propagation du virus.



Cette crise survient alors que la mpox, qui avait déjà causé des préoccupations mondiales en 2022, connaît une recrudescence alarmante.



Dimi Organa, présidente du comité d'urgence sur la mpox, a signalé des cas récents dans des pays tels que l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et le Kenya, des régions qui n’avaient pas été touchées par les précédentes épidémies. Cette nouvelle vague d’infections souligne l’urgence d’une réponse internationale coordonnée.



Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exprimé son inquiétude quant à la propagation potentielle du virus au-delà de l'Afrique, soulignant que cette crise sanitaire concerne désormais la communauté mondiale dans son ensemble.