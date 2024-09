NAUFRAGE À THIOUBALEL NABADJI | UNE DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE PRÉSENTE LES CONDOLÉANCES DU GOUVERNEMENT

Une délégation du Ministère de la Famille et des Solidarités, conduite par le Directeur de Cabinet Youssouf Djité, s’est rendue, vendredi, à Nabadji Civol pour présenter les condoléances du gouvernement aux familles des victimes du naufrage survenu à Thioubalel Nabadji.



À cette occasion, des soutiens financiers ainsi que des denrées alimentaires ont été distribués aux familles endeuillées et aux rescapés.



Les habitants de la localité ont profité de cette visite pour formuler leurs doléances, notamment la réhabilitation du pont reliant Nabadji Civol à Thioubalel. Les autorités se sont engagées à faire remonter ces préoccupations aux instances compétentes.



Cinq personnes sont mortes dans le chavirement, lundi, d’une pirogue sur un bras du fleuve Sénégal à hauteur de Thioubalel Nabadji, un village de la commune de Nabadji Civol, dans la région de Matam. Leur corps ont été retrouvés, mardi et mercredi à Thiarngal, un village situé à deux kilomètres de Nabadji Civol.



Huit personnes se sont sauvées au moment de l’accident.



Les passagers de la pirogue se rendaient dans des champs rizicoles aménagés par la Société d’aménagement et d’exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal (SAED), situés sur l’autre rive du bras du fleuve dénommé Diamel.





































Rts