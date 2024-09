NIGERIA | UNE ATTAQUE ATTRIBUÉE À BOKO HARAM FAIT 81 MORTS ET DES DISPARUS

Une violente attaque armée perpétrée dimanche dans le village de Mafa, situé dans le nord-est du Nigeria, a fait au moins 81 victimes, selon des rapports des médias locaux et internationaux. L’attaque, attribuée au groupe terroriste Boko Haram, a plongé la région de l’État de Yobe dans l’effroi.



Selon les informations rapportées par Radio France Internationale (RFI), environ 150 combattants présumés de Boko Haram, montés sur plus de 50 motos et armés de fusils et de grenades, ont pris d’assaut le village de Mafa aux environs de 16 heures. La brutalité de cette attaque a entraîné la mort de nombreuses personnes, tandis que plusieurs autres sont portées disparues.



Le porte-parole de la Police de l’État de Yobe a confirmé l’ampleur de l’attaque. Bulama Jalaluddeen, représentant du président du gouvernement local de Tarmuwa, où se trouve Mafa, a également déclaré à d’autres médias que « au moins 81 personnes ont été tuées » lors de cette tragédie.











































































