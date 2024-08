Nabou et Cie envoyés en prison, voici les chefs d’inculpation !

Comme annoncé, le gang à Nabou Lèye et Cie vient d'être écrouée suite à l'affaire connue appelée "double meurtre de Pikine-Technopole".



Selon des informations fiables en possession de dakarposte, le procureur de Pikine-Guédiawaye leur a collé des mandats de dépôt pour association de malfaiteurs et assassinats, actes de barbarie ,vol aggravé et complicité.



Pour rappel, le parquet avant requis l'ouverture d'une information judiciaire et le placement sous mandat de dépôt à l'encontre de la bande (Mamadou Lamine Diaw, Assane Diaw, Ousseynou Diaw, Nabou Lèye, Fallou Diop