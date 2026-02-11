Nécrologie : Décès du journaliste et présentateur de la RFM, Georges Déthié Diop

La Radio Futurs Médias (RFM) est frappée par une profonde tristesse suite au décès de l’un de ses journalistes les plus appréciés, Georges Déthié Diop. Sa disparition laisse un grand vide au sein de la rédaction et dans le paysage médiatique sénégalais, où il s’était distingué par son professionnalisme, sa rigueur et son talent.



Journaliste engagé et passionné, Georges Déthié Diop était reconnu pour la qualité de ses analyses, la pertinence de ses interventions et son sens élevé de l’éthique. À travers ses reportages et ses chroniques, il avait su gagner la confiance des auditeurs, devenant au fil des années une voix familière et respectée sur les ondes de la RFM.



Au-delà de ses compétences professionnelles, ses collègues saluent un homme courtois, discret et profondément attaché aux valeurs du métier. Son sens du travail bien fait et son dévouement pour l’information juste et équilibrée ont marqué toute une génération de journalistes.



La rédaction de la RFM perd ainsi un collaborateur précieux, mais le monde des médias perd surtout un journaliste talentueux dont l’empreinte restera longtemps dans les mémoires.



En cette douloureuse circonstance, la RFM, ses confrères et l’ensemble de la presse sénégalaise présentent leurs condoléances attristées à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui l’ont connu et apprécié.







































































seneweb