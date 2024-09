Nécrologie : Décès du socio-anthropologue, Abdou Ndukur Kacc Ndao suite à une crise cardiaque

Le chercheur Abdou Ndukur Kacc Ndao est décédé ce vendredi suite à une crise cardiaque. Abdou Ndukur Kacc Ndao est chercheur associé au Laboratoire de recherche sur les transformations sociales de l’Institut fondamental d’Afrique noire (LARTES-IFAN). Le socio-anthropologue a successivement travaillé à l’institut fondamental d’Afrique noire de Dakar, Programme LIFE du PNUD, CODESRIA, UNESCO BREDA, Bureau régional Afrique de l’Ouest de Plan international. Il est spécialisé en analyse qualitative des données et en anthropologie culturelle.







Abdou Ndukur Kacc Ndao assure depuis des d’années, les enseignements de méthodologie, d’épistémologie et d’analyse qualitative appliquée à l’informatique dans les universités de Gaston Berger de Saint-Louis, Cheikh Anta Diop de Dakar et Assane Seck de Ziguinchor. Il est un des fondateurs de l’Ecole des Sciences Sociales Appliquées en Basse Casamance au Sénégal.







Dakarposte présente ses condoléances à sa famille.



































Source Dakaractu