Nécrologie- Grosse perte pour Pastef à Touba !

Triste nouvelle; PASTEF TOUBA en deuil!!!😭

Baye Amdy KANDJI, l'un des membres fondateurs du Mouvement MAGGI PASTEF TOUBA, nous a quittés. Je lui ai rendu visite il y a quelques jours (voire Photo).



Un homme dont l'honnêteté, l'affabilité, l'amabilité et la courtoisie sont louées unanimement. Qu'Allah lui pardonne et lui fasse miséricorde.



Par ma voix, toute la coordination de PASTEF TOUBA présente ses très sincères condoléances et s'associe à la douleur de sa famille et ses proches.



Fatiha +11 ilhas pour le repos de son ame!!!



Cheikh Thioro MBACKE coordonnateur de Pastef Touba.