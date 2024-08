Nécrologie : L’ancien député Kabirou Mbodj rappelé à Dieu

Mamadou Kabirou Mbodj n’est plus! L’ancien Chef de cabinet du président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, est décédé ce matin, dans sa ville natale, Pikine. La levée du corps est prévue à Pikine et l’enterrement à Saint-Louis.



Instituteur de formation, Kabirou Mbodj a commencé comme stagiaire à l’école Faidherbe puis au champ de courses où après il devint titulaire à Mbao en 1955.

À partir de 1960, il fit son apparition en politique. Dès 1962, il est nommé chef de cabinet du Président Léopold Sédar Senghor pendant 2 ans puis maire d’arrondissement de Pikine en janvier 1963 pendant 30 ans.



En 1963, il est élu député et le restera 30 ans.

Syndicaliste confirmé, Mamadou Kabirou Mbodj a combattu pour l’amélioration des conditions des travailleurs, toujours membre du bureau de l’assemblée nationale. D’ailleurs, il faut noter que nombre des réalisations faites à Pikine et à Guédiawaye portent sa signature. En 1984, Pikine est devenue autonome et Alioune Samb en sera le premier maire.

Après le mandat d'un an de Alioune Samb, Kabirou est revenu aux commandes comme maire autonome de 1990 à 1996.

























































dakaractu