Nécrologie : La communauté Tidiane frappée par un deuil (Photo)

Le vénérable Moukkadam et érudit Tidiane a tiré sa révérence, comme rapporté par Barham Universel média TV. La disparition de Thierno Abdoulaye Dia représente une immense perte pour la communauté Tidiane.





"Cheikh abdoulahi Dia était un grand maitre sprituel Tidjane , qui resideait á BOGUE , à la frontiere mauritanie-Senegal



Un très grand érudit, moukhadam et disciple de BAYE NIASS, à côté des moukhadames maures de Baye niass de la HAFIZIA ( la descendance de MOUHAMDOUL HAFIZ de Chinguiti). Il fit dans sa marche spirituel tous les grands centres de la FAYDA Tidjane, comme KOSSI, TAIBA NIASSENE, MEDINA BAYE. Il était le maitre spirituel de très aimé OUSTAZE AHMED BA, décedé l’annee dernière." fait savoir une connaissance du disparu



En ces moments difficiles, nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille affligée ainsi qu'à la communauté Tidiane tout entière.















































