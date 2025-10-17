Nécrologie- Le Pr des communicateurs traditionnels, Aziz Mbaye, n'est plus !

Africa 7 a appris que le président des communicateurs traditionnels, a tiré sa révérence.



En effet, il nous revient de nos radars fureteurs qu'Abdou Aziz Mbaye est décédé ce dimanche.



Toute la rédaction du groupe SOLO présente ses condoléances émues à sa fratrie biologique éplorée, à l'ensemble des communicateurs tradtionnels bref à toute la population Sénégalaise.



Que son âme repose en paix !