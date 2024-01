Nécrologie : Le jeune Abdoulaye Gningue est finalement décédé dans d’atroces circonstances

Les habitants du village de Mboulouk Tène Koulouk, situé dans la commune de Ndiaganiao, sont plongés dans la tristesse et la consternation. Hier, samedi 27 janvier 2024, à seize heures, un jeune garçon de 13 ans, nommé Abdoulaye Gningue et scolarisé en CE1 à l’école élémentaire du village, a été retrouvé mort, enseveli dans une mine de sable derrière le village.



Le drame s’est produit lorsque la mine de sable s’est effondrée sur lui, alors qu’il cherchait de l’herbe au fond de la mine. Ses camarades, témoins de la scène, ont rapidement alerté les habitants du village, qui ont tenté en vain de le secourir, détaille "Senenews".



Les autorités compétentes, notamment les éléments de la brigade de gendarmerie de Ndiaganiao et l’Infirmier-chef de poste de santé de la localité, ont été informées et se sont rendues sur place pour constater la situation. La dépouille d’Abdoulaye Gningue a été transportée à la morgue de l’Hôpital Grand Mbour, en attendant sa remise aux parents pour les funérailles prévues demain. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie, pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame tragique.

































































































LERAL