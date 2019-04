Nécrologie : Le muezzin de la Grande Mosquée de Touba n’est plus

La Grande Mosquée perd une de ses plus grandes voix. Serigne Souleymane Khouma qui faisait l’appel à la prière dans ledit lieu saint n’est plus. Il est décédé , ce jeudi, annonce les médias religieux.

Membre émérite du cercle restreint des muezzins officiels, Serigne Souleymane Khouma avait fini de se hisser auprès de Serigne Mor Diakhaté, Youssou Ndao, Cheikh Fall Dia, Mor Lo, Bara Ndiaye, Modou Diack, Abdou Sow, Cheikh Sow,Hamdi Bousso qui s’occupe des appels à la prière du vendredi, Ibrahima Ndiaye, Youssou Diagne, Mor Sy et de Fallou Bousso.