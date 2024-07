Nécrologie- Mansour Faye endeuillé !

L'ancien ministre a perdu sa belle-mère! D'ailleurs, c'est Mansour Faye himself qui a annoncé la triste nouvelle.



La dame, qui répondait au nom de Adja Ndèye Ndiémé Guèye est décédée aujourd'hui.



Les condoléances seront reçues ce jeudi chez Mansour Faye à la cité Comico à Dakar.



En ce moment difficile, la rédaction de dakarposte compatit et tient à faire part à Mansour Faye, à son épouse et à toute la fratrie biologique éplorée ses plus sincères condoléances.



Qu'Allah accueille la disparue dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique