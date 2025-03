Nécrologie- Me Abdoulaye Wade et le Pds endeuillés suite au rappel à Dieu de l'imam Pape Oumar Kane

Dakarposte a appris le décès de l'imam Pape Oumar Kane.



En effet, ce militant de la première heure du Parti Démocratique Sénégalais, fidèle compagnon de Me Abdoulaye Wade, a tiré sa révérence ce dimanche 23 mars à 14 h à Dakar.



L'illustre disparu, qui habitait sur la rue 25 à un jet de pierre des " allées centenaire " a longtemps cheminé avec l'ancien président de la République. Cet ancien parlementaire fait partie des membres fondateurs du Pds. Il était au nombre des maîtres d'œuvres des courus mégas meeting des "libéraux " , pendant la période des vaches maigres, durant l'opposition au Parti Socialiste, sur le boulevard du Général De Gaulle appelé " allées centenaire ".



Ceux qui l'ont connu garderont l'image d'un loyal, courtois, pieux , courageux , candide et généreux. Aussi, se souviendront-ils de son légendaire sourire.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à la fratrie éplorée de cet ancien cadre de la Senelec, mais également à Me Wade et aux autres responsables et militants du Pds.



L’enterrement aura lieu ce lundi à 11 heures.



Qu'Allah l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique.