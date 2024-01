Nigeria-Cameroun : Un grand classique africain en huitièmes de finale

Nigéria-Cameroun. Il s'agit sans doute du rendez-vous le plus attendu des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations , Côte d'Ivoire 2023.



Le match se jouera au Stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, un stade qui rappelle de nombreux souvenirs aux deux équipes. C'est en effet dans cette arène emblématique que les Lions Indomptables ont remporté leur tout premier trophée de la compétition en 1984 face aux Super Eagles par 3-1.







Après avoir remporté le titre historique, le Cameroun a remporté deux finales contre le Nigeria en 1988 au Maroc et en 2000 au Nigeria.



Les Super Eagles ont pourtant dominé les dernières rencontres entre les deux équipes. Ils ont remporté la victoire lors des quarts de finale de l'édition 2004 disputée en Tunisie ainsi que les huitièmes de finale lors de la pièce maîtresse de 2019 en Egypte.



Logé dans le groupe A de la compétition, le Nigeria n'a pas vraiment souffert pour obtenir son ticket pour le second tour. Après un match nul (1-1) contre la Guinée lors de leur première sortie, José Peseiro et son équipe ont battu la Côte d'Ivoire 1-0 avant d'obtenir le même résultat face à la Guinée-Bissau pour décrocher leur billet.



Le Cameroun a connu un parcours un peu plus difficile après avoir fait match nul 1-1 contre la Guinée, perdu 3-1 contre le Sénégal et finalement riposté pour une victoire 3-2 contre la Gambie.



Au total, huit trophées de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies CAF sont répartis entre les deux nations : cinq pour les Lions Indomptables (1984, 1988, 2000, 2002 et 2017) et trois pour les Super Eagles (1980, 1994 et 2013).



Commentaires des entraîneurs avant le choc



José Peseiro – sélectionneur du Nigéria



« C'est un match difficile. Nous sommes en huitièmes de finale et nous jouons contre une grande équipe. Nous ne voulons pas encaisser, nous voulons marquer un but et conserver notre avance. On s'attend à ce que l'histoire ne se répète pas au Stade Félix Houphouët-Boigny. Même si les statistiques ne sont pas pour nous, nous allons jouer. C'est une mission qui nous a été confiée et nous allons essayer de la mener à bien. Nous voulons gagner ; nous voulons rester dans ce tournoi jusqu'à la fin.



Moses Simon - attaquant nigérian



"Nous nous sentons bien. On prend les matches les uns après les autres et on espère faire comme lors des matches précédents. En 2019, nous avons joué contre le Cameroun, nous savons qu'ils sont forts, et je pense qu'aujourd'hui, ils sont meilleurs qu'en 2019 et nous nous sommes également améliorés. Nous connaissons leurs points faibles et nous allons donc prendre le match comme il vient".



Rigobert Song, sélectionneur du Cameroun



« Nous savons ce que nous devons faire et où nous devons aller. Nous nous sommes préparés et restons concentrés. Nous avons commencé lentement, progressant progressivement. A ce stade de la compétition, je pense qu'il n'y a plus rien à chercher. En trois matches, je n'ai plus le droit de calculer, je dois corriger ce qui n'a pas fonctionné. Je ferai tout le nécessaire pour obtenir un résultat positif ».



Faris Pemi Moumbagna, attaquant camerounais



« On s'est bien préparé, l'ambiance est bonne dans le groupe. Nous allons rester dans le même état d’esprit et continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. Nous allons aborder ce match avec 200% d'effort. Nous allons tout donner sur le terrain comme nous l'avons fait contre la Gambie, nous n'allons pas abandonner".