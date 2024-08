Nigeria: au moins 21 personnes ont été tuées dans les manifestations contre la vie chère, selon Amnesty International

Au moins 21 personnes ont été tuées lors des journées de manifestations contre la hausse des prix et la «mauvaise gouvernance» au Nigeria la semaine dernière, a déclaré mercredi l'ONG Amnesty International. Un précédent bilan de l'ONG la semaine dernière faisait état d'au moins 13 morts. Sept autres personnes ont été tuées à Kano et une autre à Azare, deux villes du nord du pays, a indiqué Isa Sanusi, le directeur d'Amnesty International au Nigeria. Six personnes ont été tuées dans la ville de Suleja, près de la capitale Abuja (centre), quatre à Maiduguri (nord-est) et trois à Kaduna (nord-ouest) jeudi, avait écrit Amnesty dans un communiqué publié sur le réseau social X































































































































































































Rfi