Nigeria: l'essence de la méga-raffinerie Dangote arrive sur le marché

Environ 500 camions-citernes ont été acheminés dimanche par la compagnie pétrolière nationale (Nigerian National Petroleum Company, NNPC) à la raffinerie située à plus de 70 kilomètres à l'est de Lagos, la capitale économique du Nigeria, pour emporter 25 millions de litres d'essence, aussi appelée PMS (Premium Motor Spirit), a constaté un journaliste de l'AFP sur place.



L'infrastructure gigantesque, d'une capacité à terme de 650.000 barils par jour, dont le coût total a atteint 20 milliards de dollars, soit plus du double initialement prévu, est censée pouvoir couvrir l'intégralité des besoins en carburant du pays le plus peuplé d'Afrique, ainsi que d'exporter une partie de sa production.



Le Nigeria est le premier producteur de pétrole du pays mais il importe la quasi-totalité de ses besoins en carburant.



Le pays dispose de quatre raffineries étatiques (à Warri, Port Harcourt et Kaduna) mais plus aucune n'est fonctionnelle.







Le ministre des finances nigérian, Wale Edun, présent sur place, a salué un "événement historique" marquant "la reprise de la marche du Nigeria vers l'industrialisation".



"Aujourd'hui, nous avons franchi une étape importante vers l'autosuffisance énergétique au Nigeria", a-t-il assuré.



Cette raffinerie, dont la mise en route a été maintes fois reportée, a longtemps été présentée au public comme permettant de résoudre les pénuries chroniques d'essence au Nigeria, tout en maintenant des prix à la pompe bas.



Mais rien n'est moins sûr alors que les Nigérians ont vu le prix du litre d'essence à la pompe passer de moins de 200 nairas à 850 nairas en un an et demi.



Le prix de l'essence a dans un premier temps triplé après l'arrivée au pouvoir du président Bola Ahmed Tinubu qui a mis fin aux subventions sur les carburants, qui permettaient depuis des décennies de maintenir artificiellement des prix très bas.



Début septembre, une hause surprise de près de 45% du prix à la pompe a aussi été mise en place, d'autant plus difficile à accepter pour les Nigérians que le pays traverse une grave crise économique avec une inflation dépassant les 33% en juillet.



Aliko Dangote, classé en 2024 par le magazine Forbes comme "l'homme le plus riche d'Afrique" pour la treizième année consécutive, dirige un conglomérat actif dans de nombreux secteurs dont le ciment, le sucre ou encore les engrais.



L'essence Dangote devrait être disponible à la pompe à compter du 1er octobre.