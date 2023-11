Nittdof de nouveau envoyé en prison

Mor Talla Gaye, alias Nittdoff, a été encore placé sous mandat de dépôt. "Offense au chef de l'État, outrage envers les autorités et les dépositaires de la force publique, appel à l'insurrection, actes et manoeuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à entraîner des troubles politiques graves. Voilà les infractions convoquées par le parquet pour requérir du Doyen des juges l'inculpation et le placement sous mandat de dépôt de Mor Talla Gueye dit Nit Dof", a indiqué son avocat, Me Khoureychi Bâ.











































































igfm