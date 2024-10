Nomination de Samba Ndiaye : Mésentente entre le Président et son Pm

Samba Ndiaye, récemment nommé président du Conseil d’administration de la Sn-Hlm divise le Pastef.



En effet, après la grogne qui a sanctionné sa nomination, le gouvernement semble regretter cette décision. Les «Patriotes» ont lancé une pétition, qui a dépassé les 26 mille signatures, pour s’insurger contre cette décision.



Ces derniers ne peuvent comprendre que Samba Ndiaye, qui a servi sous Wade et Macky, et qui s’est fait un malin plaisir à combattre Sonko, puisse travailler pour le compte du gouvernement. Les militants et sympathisants de Pastef ont été entendus.



En effet, c’est le chef du parti, et pas moins Premier ministre de la République, qui a fait une sortie sur les réseaux sociaux pour calmer les ardeurs. Comme à son habitude, Sonko rejette la faute sur les alliés. Pour lui, Samba Ndiaye a été proposé par des alliés.



Et pour dédouaner son poulain qui est le président de la République, il explique que Diomaye ne peut connaître tout le monde. Et qu’il aurait été induit en erreur.



Le Président de la République a désavoué de manière cinglante son Premier ministre Sonko, a déclaré, Madiambal Diagne, en réaction à la sortie du Chef de l’Etat. « La seule chose qu’on retiendrait est sortie d’une question au sujet de la nomination de Samba Ndiaye à la Snhlm. Le PR Faye à désavoué de manière cinglante son Premier ministre Sonko. Mais une querelle interne à Pastef mériterait elle une adresse solennelle à la Nation ?« , a notamment écrit le journaliste.



Dans un tweet (X) précédent, le journaliste a affirmé que finalement le Président Bassirou Diomaye Faye a parlé pour laisser les Sénégalais sur leur faim. « Quel était véritablement le but ou l’objet de son message ? Il semblait Finalement pressé d’en finir« , a-t-il ajouté.















































































rewmi