Nomination du nouveau DG du Coud: La réaction des étudiants de l'UCAD

La semaine dernière, Fallou DIOP, Président de la commission sociale de l'amicale de la faculté des lettres et sciences humaines, avait réclamé la nomination d'un nouveau DG au COUD 15 jours après le départ de Cheikh Omar Anne. Son appel a été entendu par le Chef de l'Etat, qui vient de nommé Abdoulaye Sow dans cette institution.



Le président, Fallou Diayenté Diop salue cette nomination. "​Nous félicitons M.SOW et lui souhaitons la bienvenue".



Le Président Diop, n'a pas manqué de donner quelques conseils au nouveau DG du COUD, "être Directeur général du COUD n'est pas un privilège mais plutôt un sacerdoce,donc qu'il se mette au travail et essaye de coopérer avec les anciens agents du COUD qui connaissent le milieu et les étudiants qui sont les éléments incontournables du milieu. S'il suit cette ligne de conduite,il ne manquera pas l'objectif pour lequel le Président a pris tout son temps pour réfléchir et de le choisir au détriment de beaucoup d'autres responsables"a t-il souligné.



La question de savoir si le nouveau DG du COUD sera à la hauteur, le Président de la commission sociale de l'amicale de la faculté des lettres et sciences humaines, dira que, "je connais pas bien Abdoulaye mais je pense qu'il doit être en mesure de gérer cette direction vu qu'il est un produit du mouvement navétane et aussi il a eu à gérer des postes de responsabilités dans la fédération sénégalaise de football."