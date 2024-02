« Nous serons ce lundi, devant l’assemblée nationale pour faire face aux députés de la nouvelle coalition BBY/WALLU (TAS)

Le candidat de la République des Valeurs (RV) a initié sa marche dans les rues, pour marquer le début symbolique de la campagne présidentielle. « Face aux violations de nos droits fondamentaux, à l'intimidation et aux arrestations illégitimes, je suis d'autant plus fier de la réaction pacifique et déterminée de nos concitoyens » a déclaré Thierno Alassane Sall qui, parallèlement, s’insurge contre « les atteintes récurrentes à la liberté d'expression, notamment avec la coupure du signal de Walfadjri. « C’est une preuve de plus de ce qu'est devenu le Sénégal : une dictature » dira le candidat qui invite à une mobilisation devant l'Assemblée nationale,« pour rappeler aux députés de la nouvelle coalition BBY/WALLU l'importance de se tenir du bon côté de l'histoire, celui de la vérité et de la justice ».





























































