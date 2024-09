Nouvel accident tragique : 5 morts et 37 blessés dans une collision à Dalla Ngabou

Un nouvel accident tragique s’est produit récemment. Une collision entre un bus et un car a causé la mort de 5 personnes sur le coup et a fait 37 blessés. L’accident s’est produit ce lundi dans le département de Mbacke, plus précisément dans la commune Dalla Ngabou.



Les sapeurs-pompiers de Touba ont été rapidement mobilisés pour porter secours aux blessés et évacuer les victimes vers les hôpitaux les plus proches.



Les forces de la gendarmerie sont également sur les lieux pour assurer la sécurité de la zone et faciliter l’intervention des secours, renseigne seneweb.



Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore connues. Nous y reviendrons en détails